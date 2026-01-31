お笑いタレントの明石家さんま（70）が31日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。仲の良い歌手の工藤静香（55）からもらったプレゼントを明かした。

さんまは冒頭「乾燥しているから大変で」と言い「この間、工藤静香ちゃんから美容オイル？っていう凄い高価なヤツの頂いて。“カサカサなところに塗って”ねと。こんな小っちゃい、10センチぐらいのビンで、高いねん」と語った。

だが、「カッサカサのところに塗れって…俺、全身。2瓶使わな…。1日で終わってまうねん。どうしたら…」と言うと、共演の村上ショージは「きょう、肌綺麗ですね」と言った。

さんまは「その効果かなあ」と首をひねりながらも「いい香りがするとかて言うてやな。もの凄く高いやつだと思うわ。手の甲に落として、シュッシュってやるらしんやけど、オシャレには。もう乾燥しているからしみ込んで…。もの凄いいい匂いやねん。これでモテモテよって感じで」と言いながらも、乾燥状態がひどいため「何か吸い込むのが早いんやろな。砂漠状態。そいで、全然残らへんねん」と使い方の悩みを明かした。

「効果出ているかな？手ごたえとしてはまったくないんやけど」と言いながらも、「効果が出ている」「続けた方がいい」との共演者からの声に、うなずいていた。