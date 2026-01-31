街頭演説で支持を訴える高市首相＝３１日午後、横浜市（木田 亜紀彦写す）

衆院選の公示後初の週末となった３１日、高市早苗首相が就任後初めて神奈川県内の街頭で演説した。連立政権の枠組みについて国民に信を問う、と衆院解散に踏み切った首相。「自民党と日本維新の会で過半数を割ったら退陣する」とあらためて強調し、「責任ある積極財政」や「大胆な政策転換」への覚悟を示した。

「日本列島を強く豊かにするために今、総合的な国力を強くしなければもう間に合わない。挑戦しない国に未来はない」。横浜市緑区でマイクを握った首相は、詰めかけた約４千人（陣営発表）の聴衆を前に力を込めた。

「日本はもっと経済成長できるのにやってこなかった。自民党にも責任はある」とも述べ、行き過ぎた緊縮財政がデフレを引き起こしてきたと説明。「経済成長のために必要な投資をする」などと約２０分間の演説で「投資」のキーワードを１１回使い、食料や資源エネルギー、医療などの技術革新に取り組む積極財政に理解を求めた。

政府が目指す外国人の入国管理厳格化については、「排外主義ではない。不法滞在者ゼロを掲げている」と強調。インテリジェンス（情報活動）強化も重視するとして「国家情報局」創設の意義も訴えた。