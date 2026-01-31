「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏がゲスト出演し、暴露系ユーチューバーたちに警告する場面があった。

「暴露系ユーチューバー」の話題になると、ガーシー氏は「俺はXで何回も注意喚起していて。俺を見て分からんのか?国と警察を怒らせたら、たとえどんな理由であっても逮捕してくるよって」と警告する。

「これはホリエモンが言って、拍手した一言なんやけど。“最近、堀江さん丸くなってない?ビビってるの?”みたいなことを溝口（勇児）くんとかに言われて。そしたら“そらビビるだろ!お前ら刑務所に入ったことあんのかよ?”って」

自身は留置所と拘置所しか経験していないが「中と外は楽しさは100倍以上違うから」といい「こんなふうに箕輪くんとYouTube撮れへんし、おいしいものを食べに行くとか何もでけへんわけよ。女の子もおらんしね。たった20日間であろうと“二度と戻りたくない”と思ったら言葉にプロテクトがかかるよ」と強調していた。