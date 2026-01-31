「ミスFLASH2025」でグラビアアイドルの丸山りさ（25）が1月31日、都内で行われたセカンドDVD「丸山りさ あざとすぎるよ、りさまるちゃん！」発売記念イベントに出席した。

テーマはパートナーが第三者に関係を持たせる「寝取られ」の略称、NTRだといい、依頼を受けた彼氏の同僚と禁断の時間を過ごす女性を演じた。見どころは「上に乗られて、ツインテールをひっぱられながら動くシーンがあるんです。自分でAVを見ながら研究しました。AVに詳しい方に『マニアックだね』と言われました」と年間3000冊の本を読み、現在も知識拡充に余念のない“らしさ”あふれる回答で盛り上げた。

これまで天然のGカップグラドルとして活躍してきたが、最近計測したところHカップに上がっていたという。「進化しました！ ファンの方からも絶対にGじゃないって言われていたんです。何でも挟めるモモメロンです（笑い）。かわいいブラジャーを探すのが大変です」と笑顔でアピールした。

「ミスFLASH」グランプリとして過ごした2025年を終え、今年は「女優業にもチャレンジしていきたい」と意気込む。幅広い活動を見据えて、演技やダンス、ボイトレなどのレッスンにも力を入れていくといい「もっとたくさんの人に知ってもらえるように、全国にファンを増やしていきたいです。グラビアでも紙の写真集を出したり、雑誌にも出ていきたいので引き続き頑張ります」と力を込めた。

学生時代は愛知県内の偏差値72の進学校に通ったインテリで、ブレイク前は撮影会を年300日こなすなど地道に活動してきた。現在も時間があれば撮影会にも出向いているといい「明日も大阪に行ってきます」と笑顔。ひそかに思う夢として「恋愛リアリティーショーに出たい」とも掲げ「あざとすぎる、りさまるちゃんとして、あまりいない独特なキャラだと思うので面白いかなと思っています！」と笑った。