大分MF榊原彗悟がキャプテンに就任「もっともっと強く逞しい集団に」副主将は4人体制
大分トリニータは31日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。
キャプテンにはMF榊原彗悟(25)が新たに就任。副キャプテンはDF岡本拓也(33)、FW有馬幸太郎(25)、GKムン・キョンゴン(30)、DFペレイラ(29)の4人体制となる。
以下、クラブ発表コメント
■榊原彗悟
「今シーズンキャプテンを務めさせていただきます。
不安なこともありますが、このクラブがもっともっと強く、逞しい集団になっていけるよう、自分なりに頑張りたいと思います!
大分トリニータに関わる全ての皆様の日々の活力に貢献できるよう、ひとつでも多くの勝利や喜びを届けます!
応援を宜しくお願いします!」
■岡本拓也
「今シーズン副キャプテンを務めることになりました。
キャプテンをサポートし、ピッチ内外で良い影響を与えられるように、努力していきたいと思います。」
■有馬幸太郎
「副キャプテンを務めさせていただきます。責任感を持ち、チームがより良くなるよう全力を尽くします。」
■ムン・キョンゴン
「2026シーズン副キャプテンをさせてもらうことになりました。
キャプテンをサポートしながらチームが上に行けるように頑張ります。宜しくお願いします」
■ペレイラ
「このチーム6年目にしてまた副キャプテンに選ばれ、とても嬉しいし誇りに思います。キャプテンをサポートし、チーム全員と力を合わせて、目標を達成出来るよう全力を尽くします。」
