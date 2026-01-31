　大分トリニータは31日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。

　キャプテンにはMF榊原彗悟(25)が新たに就任。副キャプテンはDF岡本拓也(33)、FW有馬幸太郎(25)、GKムン・キョンゴン(30)、DFペレイラ(29)の4人体制となる。

以下、クラブ発表コメント

■榊原彗悟

「今シーズンキャプテンを務めさせていただきます。

不安なこともありますが、このクラブがもっともっと強く、逞しい集団になっていけるよう、自分なりに頑張りたいと思います!

大分トリニータに関わる全ての皆様の日々の活力に貢献できるよう、ひとつでも多くの勝利や喜びを届けます!

応援を宜しくお願いします!」

■岡本拓也

「今シーズン副キャプテンを務めることになりました。

キャプテンをサポートし、ピッチ内外で良い影響を与えられるように、努力していきたいと思います。」

■有馬幸太郎

「副キャプテンを務めさせていただきます。責任感を持ち、チームがより良くなるよう全力を尽くします。」

■ムン・キョンゴン

「2026シーズン副キャプテンをさせてもらうことになりました。

キャプテンをサポートしながらチームが上に行けるように頑張ります。宜しくお願いします」

■ペレイラ

「このチーム6年目にしてまた副キャプテンに選ばれ、とても嬉しいし誇りに思います。キャプテンをサポートし、チーム全員と力を合わせて、目標を達成出来るよう全力を尽くします。」