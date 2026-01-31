女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、まさかの昭和なダンスを披露し話題となっている。

【映像】貴重映像？橋本環奈の“シムケン”ダンス

最終9番ホール（470ヤード、パー5）、特別ルールの決定をサイコロで行う場面。平成ノブシコブシの吉村崇が「何が出るかな！何が出るかな！」と、あのトークバラエティー・“ごきげんよう”でお馴染みだったメロディーを口ずさむと、橋本はそのリズムに合わせて、くるくると両腕を回しながら手足を動かすダンスを即興で披露した。

しかし、その動きはなぜか志村けんさんの往年のギャグダンスに酷似。吉村から「なんでシムケン！？（笑）」とツッコミが入ると、橋本は爆笑。その天然ぶりとノリの良さに、現場は和やかな空気に包まれた。

大女優になっても飾らず、振られたネタには全力で乗っかるサービス精神。昭和の往年のコメディアンを彷彿とさせる動きを、令和のトップスターが演じるというカオスな状況に、視聴者も「やばー」「女優ｗ」「よく動くなー」と大絶賛。ゴルフだけでなく、笑いのセンスも抜群な橋本の魅力が爆発した瞬間だった。