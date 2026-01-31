Azavana、初の野外フリーライブ開催決定
Azavanaがバンド初となる“決起集会”を掲げた野外フリーライブを開催することを発表した。
先週、AzavanaのオフィシャルXにて1本の意味深な動画が投稿されファンの間で話題になっていたが、その答えがZepp Shinjuku公演を目前に控えたタイミングで開催されるこのフリーライブだった。
Azavanaは2024年9月2日より始動。話題性の高いメンバーの融合により注目されてきたが、始動当初より映画「V.MARIA」へのライブ出演、上海でのワンマン公演など独自の企画と洗練された確かなライブの実力でその存在感を高めてきた。今夏7月12日には、フランス・パリで開催される大型フェス＜B7KLAN-J-ROCK FEST＞への出演も決定している。
2026年に入ってからもその勢いは衰えることなく、1月10日・新横浜NEW SIDE BEACHを皮切りに、関東圏を中心としたワンマンツアー＜心音TOUR＞全6公演を決行。今回のフリーライブは、そんな現在のAzavanaの熱量をダイレクトに体感できる場となりそうだ。
＜心音TOUR Zepp Shinjuku公演前 大決起集会 フリーライブ＞
2026年2月21日(土)
池袋西口公園野外劇場 グローバルリング シアター
OPEN 16:00 / START 17:00
https://globalring-theatre.com/
【TICKET】
前方・FC専用有料座席(特典付) \5,000
後方・観覧フリー(無料)
FCチケット先行
一次先行受付(PLATINUMコース限定）
2/1(日)12:00~2/5(木)23:59まで
二次先行受付(GOLDコース以上）
2/11(水)12:00~2/15(日)23:59まで
＜2026関東ワンマンツアー「心音」TOUR FINAL＞
2月27日(金) Zepp Shinjuku
OPEN 17:30 / START 18:30
【TICKET】 (Drink代別途)
優先入場Sチケット ※SOLD OUT
一般Aチケット\6,500-
後方エリアBチケット\3,500-
https://eplus.jp/azavana/
