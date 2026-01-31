３１日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）では、東京・東上野の路上で２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた３つの事件について報じた。

コメンテーターで出演の元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏は「こんなに同じ日に偶然が重なるとは思えないので、なんらかのつながりがあるんだろうなとは思います」とまず発言。

「日本だったら、外為法ですけど、各国それぞれ法律があって、ある程度以上にお金を持ち込んだり、持ち出す時は基本的に税関で申告をするわけですよね。今回だったら、１・９億円という大きなお金なので、それを持ち出そうとすると、いろいろ手続きも大変だから普通は銀行送金するじゃないですか」と続けると「ただ銀行送金すると、どこからどこにいくら送ったか証拠として残るんで、現金として持っていくと場合というのは、そういうことが残らないようにしたいという思いから持っていくだろうから、そうすると、何か問題のあるお金なのかなというのは想像してしまいます」と話していた。