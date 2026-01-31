「芸能活動10周年」影山優佳、カレンダーのオフショットを公開！「どれも最高最強」「変わらず綺麗」
元日向坂46で俳優の影山優佳さんは1月31日、自身のInstagramを更新。カレンダーのオフショットを披露しました。
【写真】影山優佳、カレンダーのオフショット！
コメントでは「どれも最高最強すぎて選べない！」「全部かわいすぎる！！！」「自然体」「10周年かぁ。。（しみじみ）」「変わらず綺麗」「いろんな表情を魅せてくれる影ちゃんにこれからも目が離せない」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「どれも最高最強すぎて選べない！」影山さんは「おかげさまで今年もカレンダーを発売させていただきます」とつづり、11枚の写真を投稿。「今年は芸能活動10周年ということで、色んな影山優佳をお見せして、最強最高を更新して、全てに気合を入れて、日々精進していくぞ！ と意気込んでおります そんなことを表現したカレンダーです。笑」と続けているように、カーゴパンツにお団子ヘアのカジュアルなコーディネートや美しいデコルテが際立つ白いワンショルダーワンピース、黒いおなか見せ衣装など、それぞれ雰囲気が異なるオフショットを披露しています。
「収録がんばりましたな日」26日の投稿では、「収録がんばりましたな日 かわいいパーカーで元気100倍です」とつづり、紺のパーカーにスニーカー、眼鏡をかけたリラックスしたコーディネートのオフショットを披露しています。バラエティ番組やテレビドラマなどに多数出演している影山さん。ファンからは「沢山 出演されてて 追い付かないよ」「パーカー似合いすぎ」「お顔が天才すぎる」「測定できない可愛さです」などの声が上がりました。
