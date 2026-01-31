氷川きよしさん（48）が31日、『氷川きよし特別公演』の合同取材会に、キャストの島崎和歌子さん（52）らとともに登場。公演への思いと今後への意気込みを語りました。

今回、氷川さんにとって2022年以来、3年半ぶりとなる座長公演。二部構成になっていて、第一部は自身の楽曲をモチーフにしたオリジナル時代劇『白雲の城』、第二部は氷川さんの原点である演歌を中心に新曲やロック、ポップスまで披露するショー『氷川きよしコンサート 2026』が行われます。

初日の公演終了後に行われた取材会に登場した氷川さん。第一部の芝居について「震えちゃって。（共演者の）皆さんのレベルが高くて、そこに追いつくのに精いっぱいで途中で熱を出しました、緊張しまくっちゃって。熱になったふうな感じ。それくらい皆さんがスゴすぎて、追いつかないと思って。無事に初日を迎えられて満員のお客さんにお越しいただいて良かった」と、初日を乗り越えてホッとした様子を見せました。

また、第二部のコンサートの見どころについて聞かれた氷川さんは「日本の誇れるプライドが、やっぱりお着物だったりそういう物なので、それを発信できるのがすごくうれしいことですね」と話し「そういうテイストを、今回コンサートでも表現させていただいて、劇場ならではのアレンジで幅広い歌をお届けしたい」と語りました。

そして、報道陣から「最後にひと言お願いします」と求められると「年末に向けて頑張っていきたいと思います！」と言い切った氷川さん。すると、思わず島崎和歌子さんが「もう年末ですか？」と笑いながらツッコミ。

それに対し氷川さんは「そう、早めに見積もっとかないと、あっという間に40代最後ですから。この間まで20代だと思っていたのでもう早い。長く歌っていけるように頑張ります」と意気込みを語りました。

『氷川きよし特別公演』には、氷川さんと島崎さんのほか、丸山智己さん（50）、山崎樹範さん（51）、上野なつひさん（40）、石倉三郎さん（79）も出演。公演は2月18日まで明治座で開催されます。