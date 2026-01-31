活動終了発表のSHISHAMO、USJ初ライブ「明日も」「君と夏フェス」人気ナンバー披露 絶叫ライドも満喫
【女子旅プレス＝2026/01/31】ロックバンド・SHISHAMOが31日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニ春！ライブ 2026」にてパーク初登場。人気楽曲「明日も」などを披露し、スペシャルライブ初日を盛り上げた。
【写真】USJ「ユニ春2026」木戸大聖の“青春”新CM
春の学生応援施策「ユニ春」（〜4月5日（日））の一環で開催する、豪華アーティストによるスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」。
1月31日のSHISHAMOを皮切りに、今後、CUTIE STREET【2月7日（土）】、FRUITS ZIPPER【2月8日（日）】、THE RAMPAGE【2月14日（土）】、マルシィ【2月15日（日）】と旬のアーティストたちが続々とグラマシーパークのステージに立つ。
ライブ初日を飾ったSHISHAMOは、応援ソングとして長年愛されてきた「明日も」や、「恋する」、「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!」などの人気ナンバーを含む、「ユニ春」スペシャルのセットリストを、ポップでエネルギッシュなパフォーマンスで披露。
特に人気楽曲「君と夏フェス」ではパークの仲間たちがステージに登場し、ここでしか見られない特別な演出にゲストのボルテージは最高潮に。
ギターボーカルの宮崎朝子は、「春というのは、卒業や別の場所に引っ越したり、環境が変わったりする時期で、そんな時に、皆さんに忘れられない思い出をお届けしたい、私たちSHISHAMOは、音楽で手助けになりたいと思ってきました！」と、学生を応援する熱いメッセージで、会場を大いに盛り上げていた。
2026年6月での活動終了を発表しているSHISHAMO。今回のステージはファンにとっても、メンバー自身にとっても刻まれる“一生モノ”の思い出となったようだった。
メンバーは、ライブに先駆けてパークを全力で満喫。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」、「ジョーズ」、「ザ・フライング・ダイナソー」などの絶叫アトラクションを楽しみ、宮崎は「非日常をすごく味わえて、めっちゃ楽しかった」とコメント。ベースの松岡彩は「大人になってからここまで1日遊ぶんだ！と思うぐらい楽しんだ！」と興奮気味に述べた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆春の思い出づくりを応援「ユニ春！ライブ 2026」
◆SHISHAMOが初登場！パークの仲間とのコラボも
◆アトラクション三昧で春のパークを満喫
