¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¡¥Î¥ó¥¹¥¿ÀÐÅÄ¤Èà¾×·â¼õ¤±¤¿£Í¡¾£±²¦¼Ôá¤¬°ìÃ×¡ÖÊÑ¤Ê¥Ü¥±¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÆê¸¶Ä¾¼ù¤È½Ð°æÈ»Ç·²ð¤¬£³£±Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡¾£±¤Ç°ìÈÖ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢£³¿Í¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¡ÊµÈÅÄ·É¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£Æê¸¶¤¬¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø£Í¡¾£±¤ÎÎò»ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤À¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£ÀÐÅÄ¤â¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¶¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ê²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¡£
¡¡Æê¸¶¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¡¢¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤â´°àú¡£µ¤»ý¤Á¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢£²¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍýÁÛ¡£¤½¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¥Ü¥±¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£½Ð°æ¤â¡Ö¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀâÌÀ¤¹¤éÌ¡ºÍÆâ¤ÇºÑ¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÀÐÅÄ¤â¡Ö²áÅÙ¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë£²¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£