デビュー1年でDVD3作の超新星！美波那緒が『FLASH』で見せた、天使の笑顔と「オタクな」素顔

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

ミスFLASH2026の美波那緒 宮古島で弾けた“片えくぼの天使”のGカップ！

昨年12月に「ミスFLASH2026」グランプリに輝いた美波那緒が、受賞記念のソログラビア第2弾として1月27日発売の『FLASH』に登場。宮古島の眩い陽光の下、健康的なGカップボディをダイナミックに披露した。“片えくぼの天使”の愛称で親しまれる彼女は、デビュー1年足らずでDVDを3作リリースするなど、今まさに破竹の勢いを見せる新星だ。

インタビューでは、動物への愛が深すぎるあまり「8時間検索に没頭した」というオタク気質な一面を披露。さらに、将来は「田中義剛さんのように生きたい」と語るなど、端麗なルックスからは想像もつかないユニークな野望を明かしている。

【プロフィール】

美波那緒（みなみ・なお）

25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身

T158・B93(G) W60 H90

2025年４月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。1月28日には3rdDVDがリリースされる。

そのほか最新情報は、公式X(@_nao_minami)、公式Instagram(@_nao_minami)にて

【クレジット】

美波那緒(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫