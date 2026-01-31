まずは「おめでとう」ですよね!?　このひと言がまったく出てこないなんて…

そればかりが粗探しみたいなことをしはじめる始末。グチグチグチ…。

後日行われた結婚挨拶の食事会でも奥さんはこの調子で、お義姉さんの結婚相手や持ち物を見てグチグチ言うのです。

【まんが】妻の愚痴が止まらない

(ウーマンエキサイト編集部)