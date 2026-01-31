ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「また始まる…妻と話しだすのが怖い！」結婚後から人格が変わった!?… 「また始まる…妻と話しだすのが怖い！」結婚後から人格が変わった!? 口を開けば愚痴ばかりの妻は他人の幸せも喜べないの？ 「また始まる…妻と話しだすのが怖い！」結婚後から人格が変わった!? 口を開けば愚痴ばかりの妻は他人の幸せも喜べないの？ 2026年1月31日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ まずは「おめでとう」ですよね!? このひと言がまったく出てこないなんて…そればかりが粗探しみたいなことをしはじめる始末。グチグチグチ…。後日行われた結婚挨拶の食事会でも奥さんはこの調子で、お義姉さんの結婚相手や持ち物を見てグチグチ言うのです。【まんが】妻の愚痴が止まらない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻の愚痴が止まらない 家族の柱だと信じていたのに…妻の怒りと失望！“必要とされたかった男”が壊したもの【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.70】 「見間違いじゃないよね？」思わず足が止まる息子が直視した父の裏の顔【宝くじで3億円当たりました Vol.116】