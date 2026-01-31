タレントの藤田ニコル（27）が31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚の決め手や結婚へのアピールについて赤裸々に語った。

視聴者への質問返しの動画を配信。「結婚の決め手は何ですか?」という質問に、「付き合っていく中で、明らかにこの人しかいないなって。未来を想像する中で一緒に頑張っていけそうだなと思ったのもそうだし、自分を理解してくれる人が、たぶん、この人しか現れないっていうのももちろんあったし」と語った。

質問を投げかけていた親交のあるモデル・越智ゆらのから「ここまでメンタルが安定するのも」と振られると、「その人がきっかけだったから。安定したっていうことはっていうのもある」とメンタル面の安定も結婚の決め手になったことを明かした。

「あとは年齢、自分の人生計画を立てる時に、昔から25歳で結婚っていうのはあったから、それに向けてアピールしてたのもあったかも」と続けた。

また、「結婚へのアピールをどうすればいいか」という質問も多くあったといい、「3年以上付き合うっていうのは見えてなかった」と自身の中での期限があったことを激白。越智も「えっ」と声を上げて驚いた。

「年齢もあるし、それがちょうど3年だったっていうのもある」とし、「長く付き合うっていうよりかは、私は結婚願望があったから、結婚するか別れるか、どっちかがいいって言ってたと思う。前もって」と続けた。結婚アピールについては「自分が出たゼクシィのインタビューをそっとテーブルの上に置いたりとか。普通の人はプレッシャーになることは全部やってたと思う」と振り返った。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、2023年8月4日に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表した。