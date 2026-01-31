女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、奇跡的なショットを披露し“持ってる”ぶりを見せつけた。

【映像】“カンナの1ミリ”！実際の映像

7番ホール（375ヤード、パー4）では、相手チームの三浦翔平、吉田沙保里、同じチームの平成ノブシコブシ・吉村崇は先にティーショットを打ち終えたものの、誰もがフェアウェイを捉えることができず1打目は3人ともラフへ。すると、橋本にはティーショットを1人だけフェアウェイに乗せたら『＋1ポイント』という「オンリーワン チップ」のチャンスが訪れた。

プレッシャーのかかるティーショットとなったものの、各ホールをこなした橋本の肩は十分に温まっていた。皆が見守る中、美しいスイングで放った橋本のティーショットは、フェアウェイとラフのギリギリのライン上でピタリと止まった。

フェアウェイか、ラフか…固唾を呑んで見守る一同の前で、コース支配人を呼んでの判定は、ボールはギリギリ端、まさに“1ミリ”のところでフェアウェイ判定に。サッカーW杯で話題になった「三笘の1ミリ」ならぬ「カンナの1ミリ」発動に、現場は大盛り上がりとなった。

実はゴルフ歴10年超という意外なキャリアを持つ橋本。運も味方につけたこのギリギリのセーフショットに、ペアを組むノブコブ吉村崇も「よーし！持ってるよー！」と大興奮で歓声を上げていた。

視聴者からも「ゴルフ出来るんだカンナ」「橋本環奈と回りたい」「ナイスー！」と称賛のコメントが続々。OBやバンカーなどのマイナスチップ（減点）があるルールだけに、この1ミリが勝敗を大きく分ける可能性がある。技術と強運を兼ね備えた橋本のプレーに、ゴルフの神様も微笑んだ瞬間だった。