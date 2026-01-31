気になる体型 → おしゃれにカバー！【ハニーズ】ウエストも楽ちん♡「ふんわりスカート」

おしゃれに見せつつ体型カバーも重視してスカートを選ぶなら、センスよく楽しめる【ハニーズ】の「ふんわりスカート」がおすすめです。今回は、自然に脚を包み込んでくれるような印象のアイテムをピックアップ。ウエストは楽ちんなのに見た目はきれいめな、大人女性の理想を叶えてくれそうなスカートをぜひチェックしてみて。

ほどよいボリュームが絶妙なスカート

【ハニーズ】「バルーンスカート」\3,480（税込）

丸みのある立体的なシルエットが特徴のバルーンスカート。ふんわりとしているので脚のラインを強調されにくく、自然にカバーできそうです。公式ECサイトによると「ウエストゴムで、程よいフィット感の楽なはき心地」とのこと。ウエストのフロント部分はすっきりとしているので、タックインスタイルもおすすめです。

ふわっと軽やか & 縦ラインで体型カバー

【ハニーズ】「プリーツスカート」\3,480（税込）

ふわっとして脚のラインを目立たせず、それでいて細かなプリーツが縦のラインを強調してくれそうなスカート。公式ECサイトによると「大人の女性にうれしい、甘さを抑えた広がりすぎないシルエット」で、上品な雰囲気です。こちらもウエストはゴムで「ストレスフリーなはき心地」なのだとか。

