いいのみーーーっけ！！【セリア】可愛くて便利♡「生活雑貨」

【セリア】では使い勝手の良さがうかがえる「生活雑貨」も勢ぞろい。可愛いデザインも相まって、持っているだけで気分を上げてくれそうです。今回は持ち歩きに便利なもの、収納しやすい文房具系をご紹介します。あったら嬉しいを叶えるような、便利アイテムをぜひ取り入れてみて。

淡いピンクが映える「合皮ペンホルダー」

ボールペンの持ち歩きに役立つこちらは、差し込むだけで収納できるペンホルダー。淡いピンクと、レザーのような質感が映える可愛らしいデザインです。インスタグラマー@risa_.pianoさんによれば「フック付きだからバッグの中でも迷子にならない」らしく、使いたい時にサッと取り出せて時短も叶えてくれそう。クリップを引っ掛けて収納できるため、抜け落ちる心配なく使えそうです。

クシュクシュ感がたまらない「スマートフォンストラップ」

クシュクシュとしたエレガント感が可愛い、スマホ用のストラップ。やや太めに作られており、長時間つけても手首の負担があまり気にならない便利さがうかがえます。金具はゴールドが輝く華やかなビジュアル。シンプルなので大人でも気兼ねなく使えて、外出時の気分を上げてくれそうです。

荷物の小分けに役立つ「ミニ収納ケース 目玉焼き」

目玉焼きのコロンとしたフォルムが可愛い収納ケース。チャック付きの中身を隠せる便利仕様で、バッグに漂う生活感を抑えたい時にうってつけです。底マチはほんの少しあり、インスタグラマー@100kin_magさんいわく「リップクリームやバンドエイドなど小物入れに最適」とのこと。旅行のパッキングにも役立ってくれそうです。

剥がしやすいと噂の「A5 カスタムノート リフィル シール台紙」

シールを集めている人におすすめしたいこちら。1枚ずつ異なる柄や色があしらわれた可愛いシール台紙です。リフィルタイプでバインダーにまとめて収納でき、入れ替えも簡単に行えそう。インスタグラマー@nanaironotobira2さんによれば「剥がしやすい」と、使い勝手の良さもうかがえます。ピンクの他にはグリーンやブルーもあるようなので、シールの色に合わせると統一感も出そうです。

