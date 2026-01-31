フィギュアスケート女子の世界最高得点保持者で、ドーピング違反による４年間の資格停止処分が明けたカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が３１日、ロシアジャンプ選手権に出場し、４年ぶりの試合復帰を果たした。

同大会はジャンプのみのエレメンツを実施し、トーナメント形式で争う大会。ライトグリーンのウエア姿で登場すると、ロシアのファンからは大歓声が沸き起こり、復帰を祝福する横断幕も揺れた。

予選に登場し、４年前よりも背が伸び、すらりとしたスタイルで登場。最初の４回転トーループを両手をあげる形で完ぺきに成功。３回転ルッツからのコンビネーションジャンプ、３回転ルッツ、３回転フリップも成功させ、右拳を突き上げた。手で♡マークを作り、満面の笑みを浮かべ、「ワリエワ」コールに応えた。リンクサイドで司会を務める１８年平昌五輪銀メダリストのメドベージェワらのインタビューに答え「信じてくれたファンの皆さんに心から感謝します。ありがとう。ついにここに来られました。最高の気分です。人生で最高の出来事だと思います」と感無量の表情で語った。

ワリエワは２２年北京五輪期間中にドーピング違反が発覚。禁止薬物トリメタジジンを使用したとして、ＷＡＤＡから４年間の資格停止処分を受けたが、同処分は１２月に解除されていた。処分前は２１年にシニアデビュー。複数の４回転ジャンプと圧倒的な表現力を武器に快進撃をみせ、同年のＧＰ・ロシア杯で現在も女子世界記録の合計２７２・７１点を記録した。北京五輪ではドーピング問題の影響もあり、４位だったが、その後処分の確定により成績は抹消された。