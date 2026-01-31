女優の橋本愛（30）が31日、自身のインスタグラムを更新し、米歌手のレディー・ガガ（39）の約3年4カ月ぶりの来日公演でのショットを公開した。

「@ladygaga のライブ、本当に最高だった」と書き出し、モノトーンのワンピース姿でポーズを決めるショットを投稿。襟と袖口が繊細な白いレースで飾られた黒ワンピース姿でリムレス眼鏡をかけ、手袋やアクセサリーにもこだわりが。

「音楽はもちろん、世界の痛みについて、安全を脅かされている人々についての思いを直接聞けて、本当に胸が震えた。私たちは共にあるということを感じられて、すごく安心した」とガガがライブの中で米移民・税関捜査局（ICE）を非難したことに触れ、「勇気を持って声を上げてくれて、本当にありがとう」と感謝を記した。

フォロワーからは「本当に圧巻のLIVEでした」「同じ空間にいられたなんて」「東京ドームに愛ちゃんがおるのにまず興奮です、素敵な体験ができたみたいで私まで嬉しい」「可愛さがぶっ飛んでます お洋服もアクセサリーも素敵すぎる」「愛ちゃんの参戦のファッションもとてもカッコ良くて美しいばかりです」などのコメントが寄せられた。