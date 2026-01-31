ハードロックバンドVOW WOWが31日、神奈川・川崎クラブチッタで、3rdアルバム「III」発売40周年記念ライブ「The 40 Years of VOW WOW III Celebration」追加公演を行った。

オリジナルメンバーのギター山本恭司（69）、ボーカル人見元基（68）、キーボード厚見玲衣（68）に加え、サポートメンバーにベース永井敏己（62）、ドラムには山本の息子、真央樹（33）が参加となった。

同会場は24年開催の「Beat of Metal Motion発売40周年記念公演〜新美俊宏一周忌追悼〜」以来。人見の「チッタに帰ってきたぜ！」に会場は大歓声。「一昨年かな。久しぶりにVOW WOWがリユニオンというか集まってね。みんなが待っていてくれたんだって感動しましたよ」と感慨深げに振り返った。「昔からのファンも、新しいファンも、ライブで聞きたいっていうお客さんが多かったんだって」と続けると、「それからまあまあコンスタントにやって、チッタに戻ってきたぜ！」と叫んだ。

オールスタンディングでキャパ1300人の会場は、即日完売。「これくらいのサイズがいいよね」とした山本だったが「みなさんは足腰との勝負かもしれないけど」とファンを気遣った。

人見が「同じくらいの年だろうから、ずっと立っているの大変かもしれない」と続けると、客席から「大丈夫！」の力強い声。「いいね〜」と返すと、「座っている広い会場もいいけど、ライブって感じがするよね」とその雰囲気に浸った。

東京・大阪公演でも鉄板ネタとなった“平均年齢60”はこの日も披露。「真央樹が33歳。平均年齢が40代後半になるかもと思って計算したけど60歳だった」で会場を笑わせた。また、「MCが“また同じこと言ってるよ”って。そこは初めて来た体で」に会場は温かい拍手で返した。

セットリストは東京公演とほぼ変わらず。東京・大阪公演とともに休憩を挟んだ二部構成としたが、この日は、ファンの足腰を気遣ってか、休憩なしとした。それでも、たっぷりの約2時間半。「HURRICANE」「SHOT IN THE DARK」など定番曲に加え、「NIGHT BY NIGHT」「BORN TO DIE」などのレア曲、そしてボーカル、ギター、キーボードそれぞれのソロでファンを魅了した。

人見の「一昨年やってからまたここに戻ってきたけど、また来年やるぜ！」に会場は大盛り上がり。「若者だと早くやってとなるけど、お互いにね」の“年齢ネタ”も忘れなかった。

会場からの「どこでやるの？」には「言えません」とピシャリ。だが、「VOW WOWとしてはゆかりのある懐かしい場所」とすると、客席から「大きなたまねぎの下」の声。人見は「爆風スランプだね」とすると、「みんな待っていてくれ！」と呼びかけた。

アンコールで「ROCK ME NOW」「SHOCK WAVES」を披露すると、「VOW WOW今年最後ってことでもう1曲行くぜ！」とし、最後は「HELTER SKELTER」で締めた。

山本は「奇跡が重なってきたけど、この奇跡を終わらせないようにやっていきますので、これからもよろしくお願いします」とファンに誓った。

◆セットリスト

＜1＞HURRICANE

＜2＞DONCHA WANNA CUM(HANGAR15)

＜3＞DON'T TELL ME LIES

＜4＞NIGHT BY NIGHT

＜5＞BORN TO DIE

＜6＞YOU KNOW WHAT I MEAN

＜7＞MOUNTAIN TOP

＜8＞GUITAR SOLO

＜9＞YOU'RE THE ONE FOR ME

＜10＞VOCAL SOLO〜Cry me a river

＜11＞DON'T LEAVE ME NOW＜12＞BREAK DOWN

＜13＞KYEBORD SOLE

＜14＞TURN ON THE NIGHT

＜15＞SNOW FLAKES〜PAINS OF LOVE

＜16＞NIGHTLESS CITY

＜17＞GO INSANE

＜18＞SHOT IN THE DARKEN〜アンコール〜

＜19＞ROCK ME NOW

＜20＞SHOCK WAVES

＜21＞HELTER SKELTER