HYDEさんが29日、自身の誕生日にオーケストラを帯同したコンサートツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の東京公演を開催。サプライズゲストとして親交が深いDAIGOさんとYOSHIKIさんが登場し、HYDEさんをお祝いしました。



■5年ぶり、2回目となるオーケストラツアー

今年、ソロ活動をスタートして25周年を迎えるHYDEさん。オーケストラを伴ってツアーを回るのは、5年ぶり2回目。この日の会場となったのは東京ガーデンシアター。集まった約7000人のファンの前で、この日リリースされたばかりの新曲『THE ABYSS』や、自身のバンド・L'Arc〜en〜Cielの代表曲『HONEY』、中島美嘉さんへの提供曲『GLAMOROUS SKY』、MY FIRST STORYとのコラボレーション楽曲『夢幻』など、幅広く披露しました。

■DAIGOがバースデーケーキを運んでくるサプライズ

そして中盤には、オーケストラが突然『Happy Birthday to You』を奏で始め、歌唱中のHYDEさんが目を白黒させるひと幕も。さらには、プライベートでも親交の深いDAIGOさん（47）が「おめでとうございます！」と、バースデーケーキを運んでくるサプライズまで。

ケーキは、HYDEさんが観光大使を務めているオーストリア伝統のチョコレートケーキ、ザッハトルテ。今日のためにオーストリアから運ばれてきた特注ザッハトルテに、HYDEさんは「すごい！」と驚喜の声を上げました。

そして、改めて『Happy Birthday to You』を会場の全員で大合唱し、HYDEさんがロウソクを吹き消すと、今度は客席いっぱいにケーキの形を模した金色のうちわがはためきました。

■誕生日を祝うためだけにYOSHIKIさんが来日

予期せぬサプライズの波状攻撃に「オーマイガッシュ！ 信じられないよ」とくずおれてみせたHYDEさんでしたが、実は彼もまた特大のサプライズを隠し持っていました。

エンディングを迎えてステージに幕が下ろされたすぐ後、再び幕が開いた壇上に一人残ったHYDEさんから「今日はもう一人、素敵なお客様がいらっしゃいます」と告げると、大輪のバラの花束を抱えたYOSHIKIさんが登場。

アメリカ・ロサンゼルスに住むYOSHIKIさんですが、今回HYDEさんの誕生日を祝うためだけに来日したといいます。そんなYOSHIKIさんの心遣いに「ああ、泣きそう」と、HYDEさんも大喜び。

「みんな、もうハッピーバースデーは歌ったの？」とYOSHIKIさんが切り出したのをきっかけに、彼のピアノ伴奏で再度『Happy Birthday to You』を大合唱しました。

その後は、YOSHIKI feat.HYDE名義で2018年にリリースした『Red Swan』を演奏。YOSHIKIさんのピアノの調べに乗せて、HYDEさんが歌声を披露しました。

そして、最後に「みなさんのおかげで素敵な誕生日になりました。ありがとうございました！」と感謝。HYDEさんは、バラの花束を抱え、満面の笑みを浮かべてステージを後にしました。