３１日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた三つの事件について報じた。

金の密輸が関係しているとも言われる今回の事件について、コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫さんは「金の価格が高騰する中で日本では税金がかかるけど、香港では無税。こうした経済的な状況を映し出した事件だというふうに言えると思いますね」と発言。

この言葉を受け、キャスターを務める高島彩アナウンサーは「そのあたりの仕組みをうまく利用して、こういう犯罪まがいのことが起きているということでしょうか」と指摘。「現金強奪という派手な事件の裏で脱税などの見えづらい犯行が横行しているとしたら、より深刻です」と続けていた。