フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が２８日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「正しい風邪の予防＆対処法ＳＰ」。生物学評論家の池田清彦氏は「風邪ひくかどうかっていうのは、免疫力の差が一番大きい。免疫力は一般的にストレスが過多になると、細胞の機能が落ちてくる」と説明。

さらに「いろんなものにどんどん感染した人の方が抗体が増えていくから、そういう人は免疫が強い。簡単に言って、風邪をひきにくい」と解説した。

ゲストの指原莉乃は「実は思い当たる節があって…。自分が体が強いことに。幼い頃から手とか洗ったりしてなくて。うがいもしたことが、ほぼなかったんですよ。で、コロナ禍になって（手洗いを）デビューしたんです」と話してスタジオを驚かせた。

指原は「今はしてますよ！今はしてます！幼い頃に手を洗ってなかった。だから菌をいっぱい保有してたから免疫力が強いっていうのは関係ないんですか？」と質問。

池田氏は「それはあると思いますよ。だから、今、あんまりにキレイにしすぎでしょ？抗菌剤だとか何だとかって。キレイにしすぎるから、返って風邪ひいたり病気になったりする」と話した。

指原は「やっぱり、そうんなんだ！」と納得したが、さんまは「菌だらけ…」と突っ込んで笑わせていた。