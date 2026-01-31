落語家「桂三度」としても活動する放送作家の渡辺あつむが３０日深夜、アシスタントを務める「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。コンビ「ジャリズム」時代の元相方・オモロー山下の結婚について言及した。

山下の結婚について、メーンパーソナリティーの東野幸治は本人から留守電が入っていたと報告。「いつもはショートメッセージで『知り合いの〇〇さんが、〇〇でお店オープンするんでお花の名前貸してもらっていいですか？』しかないんですよ。電話かかってきたっていう段階で『あ、結婚やな』っていうのはすぐにわかった」と証言した。

続けて東野が「ありました電話？」と渡辺に質問すると、渡辺は「メールいただきました」。東野が「メール！？」と困惑すると、渡辺は「先輩には電話じゃないですか？ まあ、同期以下は…」と淡々と語った。

東野は「ともにお笑いの戦場で戦ってきた仲間に肉声じゃなくて、文章ですか？」と不思議がりつつ、「定例文的なコピペしたようなやつ？」と尋ねると、渡辺は「元相方にわざわざありがとうって話ですよ」と問題なしを強調した。

さらに東野が「ひと安心ですか？」と質問すると、渡辺は「そりゃあ、元相方がね…」としみじみ。

東野は「不幸になったりとか、孤独死とかね。西日のキツいアパートの一室で死後１週間で発見とか嫌じゃないですか」と勝手な妄想でニヤついていた。