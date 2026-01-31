山形県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、山形県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「米沢牛が魅力的。なかなか食べる機会がないため」（20代女性／大阪府）、「
ハンバーグや醤油、米がありとても豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「米沢牛やさくらんぼなど地元特産品が豊富で、返礼品が非常に魅力的なため」（20代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「さくらんぼなど果物が豊富なイメージがあるため」（30代女性／長崎県）、「美味しいチョコ（でん六）が手に入るからです」（50代男性／兵庫県）、「お米もあるのにフルーツ王国で魅力的だなと思います」（40代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：米沢市／87票2位は「米沢市」でした。山形県南部に位置する米沢市は、全国的にも有名なブランド牛「米沢牛」の産地として知られています。ふるさと納税の返礼品としても、米沢牛のステーキやしゃぶしゃぶ用の肉が大人気。歴史ある街並みや温泉地としての魅力も相まって、注目が集まっているようです。
1位：山形市／91票1位は「山形市」でした。県庁所在地である山形市は、さくらんぼやラ・フランスといったフルーツの名産地として知られています。果物の詰め合わせやスイーツ、地元のお米や加工品など、季節を味わえる返礼品が豊富で、多くの支持を集めたようです。
