ÅìÌî¹¬¼£¡¡¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Î·ëº§Êó¹ðà£ØÅê¹Æá¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡Ö¤É¤³¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â±ê¾å¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡££³£µºÐ¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Î·ëº§¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡»ä¤Ï£µ£·ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï£³£µºÐ¤È¤ª¼ã¤¯¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê½éÏ·¤È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìÌî¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤¢¤Ä¤à·¯¤ÈËÜÈÖÁ°¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¸À¤¦¤¿¤é¡¢¤â¤¦È´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¤Î£±£°Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î»³²¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ØËÍ¤â·Ý¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£¡Øº£²ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥«¥Ñ¥Ã¡ª¥Ñ¥«¥Ã¡ª¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤´µ¡·ù¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Õ¤¶¤±¤Î¤´ÍÛµ¤¤Ê¥ä¥Ä¤òÊ¸¾Ï¤È¤«¸ýÆ¬¤Ç¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡ØËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê½éÏ·¤ËÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤ò¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±¥é¥¸¥ª¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç»³²¼¤ÈÀÎ¡Ö¥¸¥ã¥ê¥º¥à¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢±ê¾å¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤«¡¢Æ¨¤²¹ø¤Ê¤Î¤«¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤½ÀÆ»¤Î»î¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø±ê¾å¤ò¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È²¶¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅÏÊÕ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤¬¥Þ¥¸¥á¤Ë¸ì¤ë¤È¤«Âç·ù¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¨¤é¤¤¤â¤ó¤Ç¡¢Åê»ñ¤ÎÊý¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¸µ¼ê¤ËÅê»ñ¤ÎÊý¤ÇÀ®¸ù¤ò¤·¤Æ¡£¥¦¥ï¥µ¤Ç¤¹¤è¡¢µðËü¤Û¤É¤Ï¤¤¤±¤Ø¤ó¤±¤É¡¢ÉÙ¤òÃÛ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÙ¤ò¤µ¤«¤Ê¤Ë¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È²¶¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾¡¼ê¤ÊÌÑÁÛ¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌµ»ö¡¢¸À¤¦¤Æ¤â·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£É¡¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¾®¤µ¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¤Í¡¢»Í¹ñ¤ÎÊý¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç´î¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È°ì±þ¡¢½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£