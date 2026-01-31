2月7日（土）よる7時56分からの笑コラは「日本全国 道の駅伝！1時間丸ごとスペシャル！」
■日本全国 道の駅伝
大好評！全国に1230ある道の駅を巡り、売り上げNo.1を当てる
道の駅伝！浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号に続き、
第3区のランナーはKEY TO LITの猪狩蒼弥！
福島県の「道の駅ならは」からスタート！北国ならではの「凍みもち」！
絶品「干し芋」！そしてサッカー元日本代表監督トルシエが
愛したという謎の「マミーすいとん」とは？
さらに、航空自衛隊ブルーインパルスが飛び交う道の駅に突撃！
道路が滑走路!?青いブルーインパルス讃岐うどん！
カッコ良すぎカレンダーなど驚き&爆笑ブルーインパルスグッズが続々！
他にも、ボリューム満点の絶品生ガキ！蜜が多すぎる幻のりんご！
カマンベールチーズのようにねっとりしすぎる究極の里芋！
激安！一房100円のコールドバナナなど、お買い得&激レア商品が続々！
冬の東北で福島&宮城を股にかけ、降りしきる雪と寒さの中、
猪狩蒼弥はどこまでスゴロクを進められるのか！？
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】山本美月、又吉直樹（ピース）、HARUA（&TEAM）、
坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）
【ロケゲスト】猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
（※順不同）