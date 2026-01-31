■日本全国 道の駅伝

大好評！全国に1230ある道の駅を巡り、売り上げNo.1を当てる

道の駅伝！浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号に続き、

第3区のランナーはKEY TO LITの猪狩蒼弥！

福島県の「道の駅ならは」からスタート！北国ならではの「凍みもち」！

絶品「干し芋」！そしてサッカー元日本代表監督トルシエが

愛したという謎の「マミーすいとん」とは？

さらに、航空自衛隊ブルーインパルスが飛び交う道の駅に突撃！

道路が滑走路!?青いブルーインパルス讃岐うどん！

カッコ良すぎカレンダーなど驚き&爆笑ブルーインパルスグッズが続々！

他にも、ボリューム満点の絶品生ガキ！蜜が多すぎる幻のりんご！

カマンベールチーズのようにねっとりしすぎる究極の里芋！

激安！一房100円のコールドバナナなど、お買い得&激レア商品が続々！

冬の東北で福島&宮城を股にかけ、降りしきる雪と寒さの中、

猪狩蒼弥はどこまでスゴロクを進められるのか！？

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】山本美月、又吉直樹（ピース）、HARUA（&TEAM）、

坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）

【ロケゲスト】猪狩蒼弥（KEY TO LIT）

（※順不同）

