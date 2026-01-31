10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の小林虎之介さん（27）にインタビュー。ドラマ出演への思いや共演する山下智久さんとのエピソード、さらに俳優を志したキッカケや今後の目標を明かしました。

俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■ドラマ出演で生まれた“覚悟”

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さんが、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下さん、そして小林さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部の4年生・青葉隼斗を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境は？

すごく伝統のあるものだというのは知っていたので、原作を読ませていただいてもうこれはかなり引き締めてやらないといけないなという思いと同時に、隼斗というキャラクターが話の軸になってくるので、役作りの時間はしっかり設けて挑もうと思いました。

――役作りで大変だったことは？

夏とかは特にとてつもない量の汗が出て、一回の練習で多いときは2キロぐらい体重が変わっちゃうくらいすごく大変ではあったんですけど、みんなと合流してからはだんだん走るのが楽しくなってくるというか、高め合ってどれだけいい状態で作品に挑めるかっていうのを、みんなの成長もすごかったのでより一層頑張らないとなって思いながら準備はしてきました。

――共演の山下智久さんとのエピソードはありますか？

結構寒い中での撮影が進んでいて、走る練習着とかも薄着になっているので、“風邪とか大丈夫？”っていう体調管理のアドバイスとかを常にしてくださってて本当優しいですし。あと差し入れとかも走った後に補給できるものを用意してくださってて本当にありがたく思っています。

■俳優を志したキッカケは父の誘い “トキメキ”を求めて

俳優デビューから5年となる小林さん。地元・岡山の大学に通っていたという大学時代を振り返りながら、俳優を志したキッカケや、5年間で変化したことを明かしました。

――俳優を志したキッカケは？

大学2年生のときに教授から“そろそろ就活の準備をしろ”と催促されてた時に何もやりたいことがなくて、ぼーっと夏休み過ごしてたら、お父さんが“そんなにダラダラ過ごすんだったら映画行こう”って。お父さんクイーンが大好きだったんです。それで『ボヘミアン・ラプソディ』が気になるから一緒に行こうって言って見に行った。それを見て、“この業界へ入りたい”って思ってからすぐこの業界のことを調べて、大学やめて養成所に行くっていう選択をしました。

――なぜすぐに決断をした？

大学入ってからの2年間は目標も何もなくて。本当に人生つまらなくて生きてる心地が正直しなかったんですけど、行きたいって思った業界が見えた瞬間に、“ここに行ったら、また目標を見ながら生活ができるんだ”っていう、そのトキメキみたいなものですぐ“今の生活捨てていこう”っていうようになりました。

――この5年で変化したことは？

どっちかというと、周りの方が変わってる印象はあって。気にしてくださる方が多くなってきたのと今までずっと見ていた方たちがすごく近い距離にいてくださって。気にしてくださってるような環境になってたというのは、やっぱ数年前だと全然想像できなかったのでうれしいです。

■今後の目標「日常を忘れて没頭できるものを」

――今後の夢や目標を教えてください。

＜10秒特技チャレンジ＞

この日本のドラマ界とか映画界を盛り上げていけるようなキャストになりたいなって思うんですよ。僕が出てたら絶対面白いとか、視聴者の方がとにかく喜んでくれるとか。日常を忘れて没頭できるものを毎回つくれれば、もうそれが幸せですかね。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、2年前に始めたというカメラの腕前をアピールしてくれました。