次の髪型、コレかもーーッ！【40・50代】丸っとマネOK♡「最旬トレンドヘア」

トレンド感は欲しいけれど、派手すぎる変化は避けたい。そんな40・50代におすすめなのが、今っぽさと落ち着きを両立した最旬のトレンドヘア。レイヤーやハイライト、シルエット調整を取り入れることで、今のボブやミディヘアをベースに垢抜けできるのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今まさに注目されている最旬トレンドヘアを厳選してご紹介します。

ワンレン風に整えたプチウルフボブ

プチウルフボブは、段差を控えめに入れた軽やかなウルフ寄りのボブスタイル。表面のレイヤーをなじませワンレンのようなつながりを意識することで、ウルフ特有の動きを残しつつ上品な印象に仕上げています。トップは自然な丸みをキープし、毛先にかけて緩やかに動くシルエットは、王道の丸みボブの人も取り入れやすそうです。

ハイライトとパーマで立体感を出すヘルシーウルフ

たっぷりと入れたハイライトに、動きを強調するパーマを組み合わせたウルフスタイル。毛流れに陰影が生まれ、立体感がしっかり感じられるのがポイントです。ハイライトは白髪をぼかす目的も兼ねているものの、色味のコントラストによって全体が明るく見え、ヘルシーな印象に仕上がっています。

黒髪ベースにハイライトを効かせたミニボブ

あごライン上でぷつっと切りそろえたミニボブに、丸みをもたせたモードなスタイル。ベースカラーには黒髪をいかしつつ、さり気なくハイライトを仕込むことで、重さを残したまま奥行きをプラスしています。明度差が動きを強調し、シンプルなフォルムでも適度に表情が引き立てられます。コンパクトでも今っぽさが伝わるデザインです。

レイヤーで整える上品ミディアム

くすみブラウンをベースにしたレイヤーミディは、大人世代に安定して人気のヘアスタイル。トップは毛束を意識しながら内側へ流し、ベースは厚みを残したまま外ハネにすることで、丸みのあるシルエットを形成しています。派手さを抑えた上品なデザインとして、参考にしやすいスタイルです。

