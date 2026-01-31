THE BAWDIES¡¢¥á¥¸¥ã¡¼10ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHIS IS THE PARTY¡Ù¾ÜºÙ²ò¶Ø¡£¸ÂÄêÈ×¤ËROY¼ÒÄ¹Presents°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤ÎÌÏÍÍ¼ýÏ¿¤â
THE BAWDIES¤¬¡¢3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHIS IS THE PARTY¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»10ºîÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯3·î25Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿¼«¼ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÖHOT DOG RECORDS¡×¤¬1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½¼¼Â¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ä´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤ò¹ð¤²¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ß¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ÖSUNNY SIDE UP¡×¡¢¥ë¡¼¥Ä¤ËÎ©¤Áµ¢¤Ã¤¿¡ÖFORKS¡×¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖHERE ARE THE BAWDIES¡×¤Ê¤ÉÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
THE BAWDIES CLUBÈ×¤ÈVictor Online StoreÈ×¤Ï¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¤ÆBlu-ray¡ÖÂè°ì²ó HOT DOG RECORDS °Ö°ÂÎ¹¹Ô¡×¤ÈPHOTOBOOK¡ÖHOT DOG RECORDS 1ST ANNIVERSARY PARTY¡×¤¬ÉÕÂ°¡£Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢HOT DOG RECORDSÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤â¤¢¤ëROY¼ÒÄ¹Presents¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤Àè¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤º¿¿Åß¤ÎÁáÄ«¤«¤é½ÂÃ«±Ø¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ò²Æì¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢ROY¼ÒÄ¹¤â¤È¤¤¡ÈÈî¸å¤µ¤ó¡É¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¡¢²Æì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌþ¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£PHOTOBOOK¤Ï HOT DOG RECORDSÎ©¤Á¾å¤²1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç1Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
THE BAWDIES CLUBÈ×¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÖRAFFLE AT THE PARTY¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTHIS IS THE PARTY TOUR 2026¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ³Æ¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à»£±Æ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¾®Êª¤ä¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÃêÁª¤Ç¹ç·×100¿Í¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTHE PARTY PACK¡×¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É1¼ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1¼ï¡¢ÛÙ1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾»É4¼ï¤òÁ´¤ÆÉõÆþ¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«Victor Online StoreÈ×¤Î¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¢¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãTHIS IS THE PARTY TOUR 2026¡ä¤Ï¡¢4·î2Æü¤ÎÀéÍÕ LOOK¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢7·î20Æü¤ÎGORILLA HALL OSAKA¤Þ¤Ç¡¢Á´22¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏTHE BAWDIES CLUB ºÇÂ®Àè¹Ô¤¬2·î1Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHIS IS THE PARTY¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡THE BAWDIES CLUBÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK)¡¡\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢Victor Online StoreÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜPHOTOBOOK)¡¡\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£ÄÌ¾ïÈ×(CD) [VICL-66140] \3,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCD¡äÁ´10¶Ê
01.PARTY PARTY
02.HERE ARE THE BAWDIES
03.SUNNY SIDE UP
04.MOVE YOUR SOUL
05.SOMEDAY
06.PARTY STOMP
07.LAZY MAN
08.FORKS
09.DEVIL¡ÇS BLUES
10.SHAKE YOUR MONEY MAKER
¡ãBlu-ray¡ä
¡ÖÂè°ì²ó HOT DOG RECORDS °Ö°ÂÎ¹¹Ô¡×
¡ãPHOTOBOOK¡ä
¡ÖHOT DOG RECORDS 1ST ANNIVERSARY PARTY¡×
¢¨HOT DOG RECORDSÎ©¤Á¾å¤²1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç1Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢§ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ THE BAWDIES CLUBÈ×¡ÊTHE BAWDIES CLUB²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¹ØÆþ¡§https://cart.spaceshowerstore.com/v2/ShoppingCart.aspx?scode=TBOM&pcode=NZS-1041
¡¦¡ÖTHE PARTY PACK¡×¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É1¼ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1¼ï¡¢ÛÙ1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾»É4¼ï¤òÁ´¤ÆÉõÆþ¡Ë
¡¦100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¡ÖRAFFLE AT THE PARTY¡× ±þÊç¸¢
1.¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È -88Ì¾ÍÍ
¡ÖTHIS IS THE PARTY TOUR 2026¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡(³Æ²ñ¾ì4Ì¾ÍÍ/¥é¥¤¥ÖÅöÆü½ª±é¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
2.¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¾É®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë - 4Ì¾ÍÍ
3.Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ - 8Ì¾ÍÍ
¢¨±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à/±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´¹ØÆþ1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ï1¡Á3¤òÁªÂò¡¢1¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤âÁªÂò¤·¤Æ±þÊçÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢VICTOR ONLINE STORE¡Êhttps://victor-store.jp/artist/3472¡Ë
¡¦Í½ÌóÆÃÅµ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ / Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê A2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡
¹ØÆþ¡§https://victor-store.jp/special/bawdies202603
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡Á2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¢¨¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¤Þ¤Ç
´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾Ý¥«¡¼¥È¤«¤éVictor Online StoreÈ×¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡ÈÁ´°÷¡É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¤ÎA2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë19:00¡Á
¢¨¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Î¤ß¸ÂÄê¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¢¤ê¡Ê3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦Victor Online StoreÈ×¡¡
A2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¡¼¥È¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
¡¦ÄÌ¾ïÈ×
A2¥Ý¥¹¥¿¡¼
£Å¹ÊÞ¸ÂÄêÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ ¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È ¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ÄÌ¾ïÈ×
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ ¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ö¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë18:30½¸¹ç¡¿19:00³«»Ï ¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡Ê5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹
¢¨¥µ¥¤¥ó¤Ï¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´»ý»²¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ ¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ö¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë18:30½¸¹ç¡¿19:00³«»Ï ¢¨³«»Ï»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¡Ê9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
¢¨¥µ¥¤¥ó¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¤´»ý»²¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµ¡¡
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡§
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹¡¿HMV&BOOKS online
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Á´¹ñ³ÆÅ¹¡¿¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡§Amazon.co.jp
¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿¡§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
◾️¡ãTHE BAWDIES THIS IS THE PARTY TOUR 2026¡ä
2026Ç¯
4·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÀéÍÕLOOK
4·î5Æü¡ÊÆü¡ËÉÍ¾¾ÁëÏÈ
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶âÂôEIGHT HALL
4·î12Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ÌîCLUB JUNK BOX
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçÊ¬DRUM Be-0
4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºêDRUM Be-7
4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¿å¸ÍLIGHT HOUSE
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³YEBISU YA PRO
5·î10Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔâùâù
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¾¾»³SALONKITTY
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸ÍVARIT.
5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë±§ÅÔµÜHEAVEN¡ÇS ROCK VJ-2
6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë·§Ã«HEAVEN¡ÇS ROCK VJ-1
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚPENNY LANE24
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚPENNY LANE24
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæRensa
6·î21Æü¡ÊÆü¡ËÀ¹²¬CLUB CHANGE WAVE
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹ÅçCLUB QUATTRO
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬DRUM LOGOS
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°DIAMOND HALL
7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþZepp Shinjuku
7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºåGORILLA HALL OSAKA
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\6,000 / ³Ø³ä \4,500
¢§THE BAWDIES CLUB ºÇÂ®Àè¹Ô
¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://thebawdies.com/
