【2026年1月】個人向け国債「変動10年」とネット定期預金に50万円預けた時の利息の違いは？
金利の上昇を背景に、安全性と利回りの両立を求める方が増えています。中でも注目されているのが、元本保証のある「個人向け国債」と「定期預金」です。特に個人向け国債の中で一番人気なのが、金利上昇に合わせて利息の受取額も増える「変動10年」です。
今回は、個人向け国債「変動10年」とネット定期預金に50万円を預けた場合、1年後の利息はどのくらい違うのかを比較してみましょう。
なお、変動10年は、半年ごとに金利が見直されますが、今回は1年間、同じ金利水準だったと仮定して計算します。実際には利息は半年ごとにもらえますので、利息の総額です。
・1年後の受取利息：約6950円
・税引き後の受取利息：約5539円
受け取った利息からは、税率20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％）が差し引かれます。
参照：変動10年「第190回債」 財務省
▼高金利の定期預金例（2026年1月時点）
【静岡銀行しずぎんインターネット支店】
・商品名：ウェルカム定期預金
・金利：1.15％
・注意点：新規口座開設者限定、口座開設日から翌々月の末日までの預け入れが条件
・預入額：10万円以上2000万円以下
・預入期間：1年
募集総額に達し次第終了。2026年1月13日〜3月31日までに口座開設した人が対象。
参照：静岡銀行「ウェルカム定期預金」
この定期預金に50万円を預け入れた場合、1年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約5750円
・税引き後の受取利息：約4583円
こちらも同様に、利息から税率20.315％が差し引かれます。
比較した結果、利息の金額だけを基準にするなら、どちらを選んでも大きな違いはないと言えるでしょう。ただし、「今後の金利上昇にどう備えるか」という点では、両者には大きな違いがあります。
▼「次の金利上昇」を逃さない機動力
定期預金は、預け入れた瞬間に金利が満期まで固定されます。もし5年定期に預けた翌月に世の中の金利がさらに上がっても、自分の金利は変わりません。その点、個人向け国債（変動10年）なら半年ごとに金利が見直され、世の中の動きに追随します。
また、6カ月〜1年程度の定期預金であれば、すぐに満期が来るため、その都度より高い金利の預け先へ柔軟に乗り換えられます。
▼中途解約のストレスがない
高金利な定期預金は「一定期間動かさない」ことが条件です。途中で解約すると「中途解約利率」が適用され、利息が大幅に削られてしまいます。短期の定期預金なら、満期までのスパンが短いため、解約リスクを抑えつつ、現金の流動性（使いやすさ）を保てる安心感があります。
個人向け国債は購入から1年が経過すれば、いつでも1万円単位で換金が可能です。ただし直近2回分の利息相当額は差し引かれる点については注意しましょう。
対してネット銀行の短期定期は、6カ月〜1年ぐらいのものを選べば、あまり手間がかからず、常に金利の高い預け先を更新していける柔軟性があります。両方のよさを冷静に見極めながら、自分に合うものを選びましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー))
