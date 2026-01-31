女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、あのお笑いネタを彷彿とさせるポーズを披露し、話題をさらっている。

【映像】かわいい…橋本環奈の“TT兄弟”

7番ホール（375ヤード、パー4）、ティーグラウンドに立った橋本。相手チームの三浦翔平、吉田沙保里、同じチームの平成ノブシコブシ・吉村崇は先にティーショットを打ち終えたものの、誰もがフェアウェイを捉えることができず1打目は3人ともラフへ。すると、この橋本に「オンリーワン チップ」のチャンスが訪れた。

各ホールに設定された特別ルールの中、「オンリーワン チップ」はティーショットを1人だけフェアウェイに乗せたら『＋1ポイント』というもの。「やったー！」と喜ぶ橋本をよそに、吉田は「これ、最初に説明してないよね！？急に出したよね！後出し！」と猛クレームを入れた。三浦もルール説明に納得がいっていない様子で「タイム！」とコール。すると、動き出したのが橋本だった。

橋本は、両手を広げて体全体で「T」の文字を作るようなポーズでダンス。これには共演者から「TT兄弟じゃん！」とツッコミが入り、橋本も照れ笑い。

チョコレートプラネットのネタ「TT兄弟」を無意識に（？）再現してしまった橋本。その姿があまりにもキュートだったため、カメラマンも逃さず激写。真剣なゴルフウエア姿で、ちょこんとTのポーズをとる姿に、ネット上では「橋本環奈かわいい」「おもろ」「かわいいなｗ」と歓喜の声が上がった。