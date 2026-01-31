NTTドコモが「東京ポイントからdポイントへの交換で＋10％もらえるキャンペーン」を2月2日から実施！東京都からもらえる1万1000ポイントも対象
|東京都からもらえる11,000ポイントがdポイントに交換すると＋1,100ポイントに！
NTTドコモは30日、同社が提供している無料会員サービス「dアカウント」におけるポイントプログラム「dポイントクラブ」（ https://dpoint.docomo.ne.jp/ ）における共通ポイントサービス「dポイント」において東京都が提供する独自ポイント「東京ポイント」から交換するともれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）を増量して進呈する「東京ポイントからdポイントへの交換で＋10％もらえるキャンペーン」を2026年2月2日（月）から3月31日（火）まで開催するとお知らせしています。
なお、交換は100ポイント単位となるため、付与された11,000ポイントをすべてdポイントに交換する必要はなく、キャンペーンはキャンペーンWebページ（ https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/tokyoto_260201_7178/ ）にてエントリーが必要なほか、dポイントカードやdカード、dカード GOLD U、dカード GOLD、dカード PLATINUM、dカード プリペイドの利用者情報登録が必要です。またキャンペーンポイントの進呈時期は2026年4月末頃を予定しているとのこと。
dポイントクラブはNTTドコモが提供している無料会員サービス「dアカウント」を持っている人なら誰でも無料で入会できるポイントプログラム（法人の場合には「ドコモビジネスプレミアクラブ」）で、dポイント加盟店にてポイントカード「dポイントカード」（クレジットカード「dカード」やモバイルdポイントカードなどを含む）を提示することでdポイントを支払いに使えたり貯めたりすることができます。
今回、そんなdポイントにおいて東京都の独自ポイントである東京ポイントから交換すると＋10％分が上乗せされるキャンペーンが実施されます。また東京都では15歳以上の都民を対象に東京アプリにてマイナンバーカードを連携するともれなく東京ポイントで11,000ポイントを付与する東京アプリ生活応援事業を実施することになっており、この11,000ポイントをキャンペーン期間内にdポイントへ交換すれば、もれなく＋10％分（1,100ポイント）が足されて合計12,100ポイントになります。
記事執筆：memn0ck
