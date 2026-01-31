クセのないアイテム選びがカギ♡ 男女ともに好かれるシンプルな【ワンピースコーデ】を伝授！
全方位に好かれるワンピースの着こなしを知りたいコ、必見！今回は、男女での飲み会などにおすすめな「シンプルワンピースコーデ」を4つご紹介します。男ゴコロをくすぐりつつ、女のコからの好感度もキープできるコーデの作り方は、知っておいて損なしです...！
スカートもワンピもクセのないものしか使ってはならない！
ガーリーさんの大好きなスカートやワンピは一歩間違えればくどくなりがち。だから、デザインはシンプルなものを選ぶのがマスト。
Cordinate 優等生風なワンピにレザーをあわせてこなれ感を
重ね着風のワンピもワントーンならシンプルに。強気なレザーは意外とメンズ人気も高いとか！
Cordinate 落ち着きと女みを兼ね備えるややタイトなワンピがお強い
どこを切り取ってもいい女なワンピ×カーディガンがお強い♡ あえて遊びを排除した、オール白が最適解。
Cordinate 白のコットンスカートをギャルみ服で華やかに
女のコらしさが手に入る、ふんわりとしたスカート。ボリュームのあるカラーアウターをあわせて、華やかさを。
Cordinate いい女になりきれるピタあわせはカラーレスに
王道タートルネックと肌見せのいいとこ取りニットで、女の子の武器を最大限に発揮♡ 小物はシンプルな物を選ぶのが◎。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海