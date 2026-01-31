クセのないアイテム選びがカギ♡ 男女ともに好かれるシンプルな【ワンピースコーデ】を伝授！

全方位に好かれるワンピースの着こなしを知りたいコ、必見！今回は、男女での飲み会などにおすすめな「シンプルワンピースコーデ」を4つご紹介します。男ゴコロをくすぐりつつ、女のコからの好感度もキープできるコーデの作り方は、知っておいて損なしです...！

スカートもワンピもクセのないものしか使ってはならない！ ガーリーさんの大好きなスカートやワンピは一歩間違えればくどくなりがち。だから、デザインはシンプルなものを選ぶのがマスト。

Cordinate 優等生風なワンピにレザーをあわせてこなれ感を 重ね着風のワンピもワントーンならシンプルに。強気なレザーは意外とメンズ人気も高いとか！ レザージャケット 19,800円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド） シャツドッキングワンピース 14,300円／dazzlin シアーソックス／スタイリスト私物

Cordinate 落ち着きと女みを兼ね備えるややタイトなワンピがお強い どこを切り取ってもいい女なワンピ×カーディガンがお強い♡ あえて遊びを排除した、オール白が最適解。 カーディガン 16,500円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店） サテンキャミワンピース 8,690円／dazzlin ロングブーツ 16,940円／RANDA

Cordinate 白のコットンスカートをギャルみ服で華やかに 女のコらしさが手に入る、ふんわりとしたスカート。ボリュームのあるカラーアウターをあわせて、華やかさを。 ファージャケット 16,500円／PEACH JOHN スカート 19,800円 ／DEICY スニーカー 4,950円／SPINNS

Cordinate いい女になりきれるピタあわせはカラーレスに 王道タートルネックと肌見せのいいとこ取りニットで、女の子の武器を最大限に発揮♡ 小物はシンプルな物を選ぶのが◎。 タートルニット 5,940円／EMODA ルミネエスト新宿店 ネイビースカート 9,900円／SNIDEL なかにはいたロゴボクサーパンツ 990円／PJ BASICPEACH JOHN バッグ 9,900円 ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ショートブーツ 14,960円 ／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）

村瀬紗英

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海