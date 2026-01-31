メラノCCⓇ＋新発売！毛穴悩みに密着する夜用集中フェイスマスク

成分重視のスキンケアが当たり前になった今、求められているのは“配合されていること”ではなく“実感できること”。そんな声に応えるかたちで誕生したのが、メラノCCⓇ＋シリーズの第一弾フェイスマスクです。夜の集中ケアとして取り入れることで、毛穴悩みにじっくり向き合える新提案。毎日のケアでは届きにくい部分に寄り添い、肌に手応えを与える一枚として注目されています。

W浸透処方で毛穴悩みに密着

メラノCC＋AZmaskは、ピュアビタミンC※1とピュアアゼライン酸※2を組み合わせたW浸透※3処方を採用。毛穴の開きや黒ずみ、ざらつきといった複合的な悩みに多角的にアプローチします。

美容液をたっぷり含んだシートが肌に密着し、成分を角層まで届けることで、うるおいを与えながら毛穴を目立たなく※4整えます。夜のスキンケアに取り入れることで、翌朝の肌触りにも違いを感じられる設計です。

ビタミンC研究が支える処方設計

長年ビタミンC研究を続けてきたロート製薬だからこそ実現した成分設計にも注目。安定性に課題のあるピュアビタミンC※1の特性を踏まえ、ピュアアゼライン酸※2との組み合わせを採用しています。

成分の力を引き出すための処方バランスにこだわり、使い心地にも配慮。肌へのなじみやすさと、毎日のケアに取り入れやすい使用感を両立しています。

密着シートで夜の集中ケア

成分を肌にしっかり届けるため、不織布素材やフィット感にも工夫を凝らした「密膜ビタミンマスク」。顔全体にぴたっと密着し、動いてもずれにくいのが特長です。

集中ケアに適した満足感のある使い心地で、毛穴悩みが気になる日のスペシャルケアとして活躍。毎日のスキンケアにプラスすることで、肌と向き合う時間がより前向きなものになります♡

毛穴悩みに、確かな一手を

メラノCCⓇ＋AZmaskは、成分への信頼と実感の両方を大切にしたい人にこそ選びたい一枚。ビタミンC研究の知見を活かし、毛穴悩みに真正面から向き合う処方で、夜の集中ケアをアップデートします。

日々のケアでは満足できなかった肌に、もう一歩踏み込んだアプローチを。新発売のメラノCCⓇ＋で、肌が整う手応えを感じてみてください♪