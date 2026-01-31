お笑いコンビ・爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンが２月６日と７日に東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで開催するスペシャルライブ「ＴＩＴＡＮ ＬＩＶＥ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」の全出演者が３１日、発表された。６日にはスペシャルゲストとして明石家さんまが出演、７日にはナイツ、千原兄弟の出演も追加決定した。

同ライブはタイタンが１９９６年から２カ月に１度の頻度で開催している恒例行事「タイタンライブ」が２月に３０周年を迎え、２００９年から行ってきた、タイタンライブの生中継「爆笑問題 ｗｉｔｈ タイタンシネマライブ」も同じく実施から９９回目になるという節目をまとめて記念する公演で、節目らしく豪華なメンツが名を連ねた。

【６日出演者】

とろサーモン／エレキコミック／流れ星☆／バイきんぐ／明石家さんま／爆笑問題／ウエストランド／キュウ／シティホテル３号室／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ

【７日出演者】

東京０３／ラブレターズ／錦鯉／松村邦洋／千原兄弟／ナイツ／パックンマックン／パペットマペット／ＢＯＯＭＥＲ＆プリンプリン／爆笑問題／ウエストランド／脳みそ夫／ネコニスズ

【企画コーナー出演】

ウエストランド（ＭＣ）／キュウ／シティホテル３号室／ネコニスズ／脳みそ夫／ＸＸＣＬＵＢ／松尾アトム前派出所／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／瞬間メタル