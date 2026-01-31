＜プレゼント代は2万8千円＞「内容と収支を教えて！」⇒全員既読スルー。腹立ってきた【中編まんが】
私（チサ、40代）は夫と高1になる娘（ミオカ）、息子との4人暮らし。やっと娘の高校受験が終わり、中学校の卒業式を迎えました。私は娘から、卒業式にクラス全員で中3の担任（ヌマベ先生）にプレゼントを渡すと聞いたのですが、当日渡した様子はありません。しかも35人のクラスで1人800円、合計28,000円集まったはずですが、企画したクラスメイトたちからは、プレゼントの詳細も収支の報告もなかったそうです。同じクラスだったセイラちゃんに確認してみたそうですが……。
娘は報告がないことに今さらながら怒っているようです。しかし連絡をとるほどの内容か......と悩んでいました。
それでも私は、お金を集めた以上はきちんとした報告が必要だと感じます。
娘はどう問い合わせればいいのか迷っていましたが、私は「何を贈ったのか教えてほしい」と素直に聞けばいいと伝えました。クラスLINEが気まずいなら、個別に連絡する方法もあります。
娘は企画者たちにメッセージを送ったものの、まったく返事がこないと不安そうにしていました。企画者は女子2人・男子2人の4人で、娘とセイラちゃんを含めた6人のグループLINEを作り、そこに問い合わせのメッセージを送ったそうです。
内容は、ヌマベ先生に渡した花束がどんなものだったのか、そして金額が本当に28,000円だったのかを確認するものでした。全員が既読をつけているため、メッセージを読んでいることは確かでしたが、それでも誰からも返信はありませんでした。
娘はセイラちゃんと協力して、企画者にプレゼントの内容と収支を知りたいと連絡しました。
しかし返事はありません。
私も娘たちもますます「やましいことがあるのかも」と疑い始めています。
私は娘がクラスLINEに疑問を提起するか、今さらやめた方がいいかも、と悩む気持ちもわかります。
全員思春期の子たちです。
娘はみんなからどう見られるかも気にしているのでしょう。
お金のことを突き詰めると、卒業の思い出に泥を塗ることにもなりかねません。
このまま見過ごした方がいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・横内みか
