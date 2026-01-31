àÃó¼Ö¸å24»þ´ÖºÇÂç1400±ßáÉ½¼¨¢Í8»þ´Ö¤Ç¹â³ÛÀÁµá¡Ä¸«Æ¨¤·¤¿à¾®¤µ¤ÊÉ½¼¨á¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¯¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ÀÎÉ¿´Åª¡×È¿±þÍÍ¡¹¡¡YouTuber¥È¥ß¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¡×¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ë¡Ä¡£YouTuber¤Î¥È¥ß¤¬¸«Æ¨¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà¾®¤µ¤ÊÉ½¼¨á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇÂçÎÁ¶â¡¡·«¤ê±Û¤·Å¬ÍÑ¡×¡ÖÃó¼Ö¸å24»þ´Ö1400±ß¡×¤ÈÉ½¼¨¤Î¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢Ìó8»þ´Ö¸å¤ËÌá¤êÀÁµá³Û¤ò¤ß¤ë¤È7800±ß¡Ä¡£¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎÁ¶âÉ½¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ÖÆü¡¦½Ë¤Î¤ß¡×¡Ö·î¡ÁÅÚ¤Þ¤Ç¤ÏºÇÂçÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÉ½¼¨¤¬¡Ä¡£¥È¥ß¤¬Ãó¼Ö¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å¬ÍÑ³°¤ÎÀÁµá³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤¤Å¤¯¤«¤è¡£(Ê¿Æü¡¦¾¾¸Í)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎÁ¶âÉ½¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ß¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤È¤«¤ó¤È¤Ê¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¤Ê¤ó¤À¤³¤ì⁉¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÎÉ¿´Åª¤ÊÊý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥È¥ß¤ÏYouTube¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¼ÂÁ©Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï24.7Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£