【ブリュッセル＝上杉洋司】オランダ有力紙ＮＲＣによると、昨年１０月の下院選（定数１５０）で勝利した中道左派政党「民主６６」など３党が連立政権の樹立で合意し、３０日に政権公約を発表した。

民主６６のロブ・イェッテン党首（３８）が２月中に同国史上最年少の首相に就任する見通しだ。

連立を組むのは、民主６６と中道右派・自由民主党（ＶＶＤ）、中道右派・キリスト教民主勢力（ＣＤＡ）の３党。合計議席数は６６議席で、少数与党となる。労働党と緑の党でつくる「左派連合」の連立入りも模索されたが、政策の違いが大きくＶＶＤが拒否した。

法案を成立させるには野党との協力が必要になる。左派連合は、連立政権に協力するかは個別に判断するとの意向を示している。

政権公約では、米国を「最も多くの利益を共有する大国」とする一方、「強い欧州」の必要性を強調。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が合意した軍事費の対国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％の達成のほか、軍の規模を２０３０年までに現行の７万４０００人から１２万２０００人以上に増員することを目指す。ロシアの侵略を受けるウクライナへの支援も継続する。１５歳未満のＳＮＳ利用を禁止する方針も掲げた。