ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は３１日、開幕した。

桜井優（２７＝埼玉）は初日２Ｒに絶好枠で登場。コンマ１６の好スタートから先マイすると、他艇を寄せつけることなく、早々に先行態勢へ持ち込んだ。

今節の相棒は２連率４３％を誇る６４号機。今節から新ペラになっているが「自分の形に結構叩いた。インから逃げただけなのでハッキリしないけど、足で気になることはない。若干乗りづらかったけど、風の影響があると思うので」と仕上がりは悪くない。

前節の平和島で優出（４着）するなど近況は好調。昨年１１月からの２０２６年後期に適用される勝率は５・４８で、初のＡ２昇級を狙える位置にいる。「節ごとに勝率のアベレージを下げなければ、Ａ級には上がれると思う」と大敗を避けることを意識する。

昨年５月には１３６期として８歳下の弟・隼（はやと）がデビューした。「弟の存在が実はいい引き出しになってます。教えてあげられる部分は教えてあげているけど、ちょっとした質問に逆に自分の方が気づかされることがあるので。兄弟でＷＩＮＷＩＮの関係ですよ」と笑顔。目下の充実ぶりの裏には、兄弟仲の良さも作用している様子だ。