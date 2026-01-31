りんごちゃん、“缶詰”ダイエットで88キロ→驚きの結果に 比較写真でも大きな反響「顔がシャープに」「すごいっ！」
ものまねタレントのりんごちゃんが31日放送のTBS系『熱狂マニアさん！』（後7：00）に出演。大幅なダイエットに成功した。
【写真】す、すごすきる！…缶詰ダイエットで激変したりんごちゃん
番組でりんごちゃんは10日間にわたる「缶詰ダイエット」を実施。「腸活デトックス」「代謝アップ」「痩せ体質作り」と3日間ずつの重点事項を掲げ、食材の栄養価を考慮したメニューでダイエットに挑戦した。
そして迎えた体重測定の日。りんごちゃん自身、「人生最高レベル」と語っていた体重は88キロから81.5キロと、6.5キロの減量に成功。またウエストは108センチからマイナス14センチから94センチとなった。この結果にりんごちゃんも「ええ！」と驚きを隠せない様子。今回の記録は番組で行われたダイエット企画の中でもっとも痩せたことが伝えられた。
りんごちゃんは同日、自身のインスタグラムにダイエット前後の比較写真を公開。体格差にファンからは「顔がシャープになったもんね」「また綺麗になったー！」「すごいっ！」との反響が寄せられた。
