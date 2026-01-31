女子ゴルフの葭葉ルミが３１日、自身のインスタグラムを更新。「一日大塚署長させていただきました！参加していただいた皆様、お越しいただきありがとうございました」などと報告し、女性警官姿の写真などを投稿した。

「飲んだら乗るな！飲酒運転は犯罪です。ハンドルを持つ機会がクラブの次に多いので、安全運転を心がけて楽しいゴルフライフを過ごしたいと思います」と注意喚起し、パトカーの運転席に乗り込む写真も。「大塚警察署の皆様の心遣いがとても嬉しかったです。ありがとうございました！また会いに行きます！」と結んだ。

制服姿がビシッと決まった写真に、フォロワーからは「え、かわいい。。。。」「めちゃくちゃ可愛いです」「似合うね〜 捕まったら、間違いなくペラペラ自供しちゃいますわ」「かわゆ〜♥」「制服、お似合いです」などとコメントが。「ボールは飛ばしても、スピードは飛ばさないでッ！」「車もゴルフも安全運転でお気をつけて」という声もあった。

ツアー１勝の葭葉は、昨季年間ポイントランク４５位で今季シード権を獲得。昨年８月に結婚し、このオフに挙式を挙げた。