高市総理は31日、来日したイギリスのスターマー首相と会談し、サイバー安全保障分野などにおける二国間の協力を進めていくことで一致しました。

高市総理

「日英の協力を更なる高みに引き上げ、これからの時代における両国の協力を一層深化させていくことで一致しました」

高市総理は31日、イギリスのスターマー首相と官邸で会談しました。

両首脳はサイバー安全保障での両国の協力を戦略的に進めていくことで一致した他、日本、イギリス、イタリアの3か国で共同開発している次期戦闘機についても進展を加速させることで一致しました。

また、外務・防衛の閣僚会合=2+2を今年中に開催することで一致した他、スターマー首相はイギリス首相の公式別荘に高市総理を招待しました。

これに対し、高市総理は「諸般の事情が許すタイミングで訪英し、日英間の協力を大きく前進させる」と意欲を示しました。

スターマー首相は日本を訪れる前に中国を訪問し、習近平国家主席と会談をおこなっていますが、高市総理はスターマー首相との会談後、「重要鉱物の輸出規制への国際社会の懸念が高まる中、重要鉱物を含むサプライチェーン強靱化のため、同志国全体で連携していくことが急務であるということで一致した」と強調しています。