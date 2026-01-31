猫が思わず反応する魔法の言葉3選

日向ぼっこをしていても、窓から外を見ていても、この言葉を聞いたら思わず猫は耳を動かし、振り向いて、近づいてきてしまうかもしれません。

さっそく、多くの飼い主が実感している猫が反応してしまう魔法の言葉を見ていきましょう。

1.「ごはん」

みんな大好き、おいしい「ごはん」です。「ごはんだよ～」という言葉を聞いただけで、寝ていた猫がガバッと起きて早足で現れる光景は、多くの飼い主が日常的に経験しているでしょう。

人に飼われている猫は、おうちに来た時から食べる前には「ごはん」という言葉を聞いています。食べることは本能を満たすことなので、食事の合図である「ごはん」という言葉は、猫の記憶に定着しやすいのです。

そのため、外国語環境で暮らしている猫に対して「ごはん」と言葉だけを伝えても、猫は反応しません。日本語の音に慣れていないせいです。それでも食事とともに「ごはん」を繰り返すとその猫も次第に「ごはん」に反応するでしょう。

2.猫用おやつの商品名

この言葉を聞いた瞬間の猫の反応は、「ごはん」を超えることがあります。日本中の猫たちを魅了しているあのペースト状の猫用おやつの名前です。

米国の有名な猫専門家は、猫を呼び寄せたり、反応させたりする手法として、この言葉を使った行動訓練方法を紹介しています。また、商品レビューでも「うちの猫がはじめて覚えた言葉」「この名前だけは聞き逃さない」といったコメントが多く掲載されているほどです。

実はこの商品の名前は、世界共通です。アメリカでもイギリスでもスペインでも、一度でも食べたことのある猫なら、聞いた瞬間にしっぽをピンと立てて走ってくるようです。

3.自分の名前

一日のうちで何度も呼ぶ愛猫の名前は、猫にとっても親しみがあり、耳にした瞬間にどこかワクワクする魔法の言葉のひとつです。

ただ、名前を聞いたときの猫の反応は個体によって違います。呼ばれてすぐに駆け寄ってくる猫もいれば、耳だけ動かす猫や完全に無視する猫もいます。名前を呼んでも反応がないと「聞いてる？」と疑問に思う飼い主は少なくありません。

反応の仕方は、その都度異なります。猫が別のことに集中していれば名前を呼ばれても反応しないものです。名前の後に良いこと（食事やおやつ、遊びなど）があるなら積極的に反応しますが、爪切りや病院ばかりならコソコソ逃げるなど警戒する反応になるでしょう。

猫は人の言葉の意味をどうとらえる？

ここまで「ごはん」や名前など猫が反応しがちな言葉を紹介しましたが、そもそも猫は私たち人間の言葉の意味をどのように理解しているのでしょうか？

猫が人の言葉で認識するのは、音の高さ、抑揚、話す速さ、声の強弱といった聴覚的な特徴です。さらに、その言葉を聞く状況や、聞いた直後に起こる出来事と関連付けて記憶します。

たとえば、ごはんや名前など特定の言葉と、おいしいものがもらえる、撫でてもらえるなど、ポジティブな体験がセットになって繰り返し起こることで、特定の合図のようなものとして関連付けて学習するのです。

また、猫は相手の感情を読み取る能力が高いので、同じ言葉でも、優しい声か怒った声かで言葉の内容よりも「安全か」「好意的か」「危険か」という感情的な情報を重視します。つまり、猫は人の言葉を音の特徴と状況、飼い主の感情をセットにした合図として理解し反応しているのです。

もし覚えさせたい言葉があるときは、良い体験とセットで何度も繰り返すことで、猫も反応するようになるでしょう。

まとめ

猫は飼い主が何度も繰り返して発する言葉で、なおかつ猫自身に影響が大きい出来事と関連する言葉を覚えやすい傾向があります。

今回紹介した3つの言葉も、生きていくために必要な「ごはん」や食べて楽しい「おやつ」、そして飼い主と自分の関係を紐づける「自分の名前」です。猫の立場で考えると、いずれも欠かせないからこそ思わず反応してしまうのでしょう。

猫との暮らしが長くなれば、猫はもっと多くの単語を学習し、反応するようになるでしょう。そのためには、猫を相手にするときには、声に出して言葉を聞かせてあげることです。

「おいで」「遊ぼう」「ただいま」など、さまざまな言葉を覚えた愛猫は、きっと人生最高の相棒になってくれるでしょう。