売り切れてませんようにッ！！（汗）【ファミマ】見た目も華やかな「パフェ & ケーキ」

もうひと踏ん張りしたい時のエネルギー補充や、頑張った自分へのご褒美にぴったり！ 【ファミリーマート】に登場中のパフェとケーキをご紹介します。どちらもチョコ系の華やかなスイーツながら、食感や風味の異なる素材を重ねることで、見た目も味わいも個性が光る一品に仕上がっています。

ボリュームもビジュアルも◎ パワーチャージにおすすめ

1つ目は、人気の大容量シリーズから登場した新作「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」。食感のアクセントとなるチョコとチョコホイップのデコレーションがゴージャス感をアップ！ カップの中は、ミルクチョコプリンとコーヒーゼリー、チョコムース、ココアスポンジが重なっています。お値段は\358（税込）。

ほろ苦さに病みつき必至！？

気になる味わいについて、@sujiemonさんは「コーヒーの苦味が美味しい」「大人向けのパフェ」とコメント。甘い素材の中にほろ苦さのあるコーヒーゼリーが加わることで、大容量でも飽きずに食べられそう。

世界的パティシエ監修！ 自分甘やかしスイーツ

2つ目は、デコレーションのホイップクリームとココアパウダーが高級感を演出！ 「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」\528（税込）。チョコレート生地でサンドしたバニラクリームとチョコレートクリームは、上下に重ねるのではなく縦に分けて配置。ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる、工夫が光る一品です。

絶妙バランスでハイクオリティ

お皿に移せばコンビニスイーツであることを忘れてしまいそうなビジュアルです。「とろけるチョコ & バニラホイップが最高」「超しっとりの濃密感のある食感」と、@sujiemonさんも大絶賛しています。

見た目も味わいもマニアさんのお墨付き！ 【ファミマ】のスイーツで素敵なカフェタイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N