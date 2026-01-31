照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式には次々と大物が登場。鋏を入れた女性アスリートにも注目が集まった。

土俵の中央で行われていた断髪式。土俵に上がれない女性がマゲに鋏を入れる段階になると、照ノ富士は土俵際に下がって椅子に座った。登場したのは、柔 道女子52キロ級の阿部詩だった。世界選手権5度制覇、2021年東京五輪金メダルの名手は、畳の上とはイメージが一変。ブラックで統一されたフォーマルな装いで参加した。

ABEMAの生中継にも映ったシーン。ネット上の視聴者からは「阿部詩ちゃんも来た！」「お兄ちゃんだけでなく妹の阿部詩も!! いやーほんとに豪華すぎる」「阿部詩選手、かわいい」などの声が上がった。

断髪式後、同中継でインタビューを受けた阿部。「断髪式に立たせていただいて凄く光栄。横綱という立場で戦っていたので、お疲れ様という気持ちでした」と照ノ富士を労った。最後は、「横綱、お疲れ様でした。今後もまだまだ道は続くと思うので、頑張ってください」と右手で拳を作り、エールを送っていた。

断髪式には、兄の一二三のほか、小野伸二さん、北島康介さん、元横綱の白鵬翔さん、花田虎上さんら大物アスリートが続々と登場していた。



（THE ANSWER編集部）