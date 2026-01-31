ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催！

毎年チケット完売が続出する大人気「名探偵コナン・ワールド」に、今年も食とミステリーが融合した『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』が登場します。

今回は、“江戸川コナン”が誕生する少し前の物語を舞台に、工藤新一や毛利蘭とともに事件解決に挑む、2026年版の「ミステリー・レストラン」を徹底紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』名探偵コナン・ミステリー・レストラン

開催期間：2026年1月30日(金)〜5月31日(日)

開催場所：ロンバーズ・ランディング

所要時間：各回約80分（入替制）

チケット価格：大人（12歳以上）：7,000円 ／ 子ども（4〜11歳）：2,600円

※12歳でも小学生の場合はキッズコースになります。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』は、食事を楽しみながら、目の前で繰り広げられるドラマに巻き込まれ、登場人物たちと一緒に謎を解く「推理ライブ・レストラン」

2026年は、シリーズ史上初めて本格的な「生歌」が加わり、“ミステリー×食×音楽”の新体験へと進化しました。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』ストーリー

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

今回の物語の時系列は、“江戸川コナン”が誕生する、少し前のこと。

生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を、工藤新一と毛利蘭が訪れます。

その日は、かつて覆面バンドで人気を博した歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われていました。

しかし、突如レストランに異変が発生！

歌姫が身に着けていた大切な「ブローチ」が、忽然と消えてしまったのです。

一体誰が？ 何のために？

ゲストはレストランに居合わせた目撃者として、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることになります。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』登場キャラクター

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

最大の注目ポイントは、工藤新一や毛利蘭の登場です。

ゲストは、目の前で繰り広げられる二人のやり取りに胸をときめかせながら、新一の名推理を間近で目撃することができます。

ステージ上で披露される圧巻の「生歌」パフォーマンスと、臨場感あふれるアクションが交差する、かつてない没入感が味わえます。

工藤新一

江戸川コナンの本来の姿。

以前は迷宮なしの高校生探偵として、新聞に載るほどの活躍を見せた。

父は小説家、母は元女優と、両親は有名人。

アメリカに拠点を移した親元を離れて日本で一人暮らしをしていたが、黒ずくめの組織に飲まされた「APTX（アポトキシン）4869」のせいで体が縮んでしまった。

毛利蘭

新一の幼なじみ。帝丹高校2年B組。

空手部の女主将で都大会でもナンバーワンの実力を誇る文武両道の女子高生。

新一のことがずっと好きで、突然いなくなってしまった彼の帰りを待っている。

時にはコナンの名推理に、新一の面影を重ねることもあるが、コナンをはじめ、少年探偵団のことを母親のように優しく面倒見ている。

また、幼なじみの鈴木園子とは親友で、昔からいろんなことを話し合う仲。

鈴木園子

帝丹高校の2年生で、蘭の一番の親友。

蘭と新一とは幼い頃からの付き合いで、二人の恋愛に関しては、奥手になりがちな本人達よりも積極的である。

なかなか進展を見せない二人の関係を、からかい冷やかすのが日課！？京極真とは恋人同士。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』メニュー

提供される料理は、音楽をテーマにしたレストラン「デラ・ディーヴァ」にふさわしく、メニュー名に音楽用語が取り入れられています。

フレンチをベースにした豪華なコース料理を紹介します。

デラ・ディーバ・スペシャルコース（肉／魚）

価格：大人 7,000円（税込）

大人のコースは、メイン料理を「肉」または「魚」から当日選ぶことができます。

ウェルカムドリンク​、ブレッド​オードブル：ラプソディ（エビとタラのブランダード バケット添え、ホタテと野菜のマリネ、ニンジンとレッドキャベツのラぺ クルミ添え、スモークハム、トリュフ入りチキンのガランティーヌ​）メインディッシュ：フォルテシモ・ステーキ（ビーフステーキ 〜ポルトソース〜、トリュフとキノコのマッシュポテト） または アンダンテ・サーモン（サーモン・コンフィ 〜香草パン粉仕立て〜、 レモン香るヴァンブランソース​）デザート：ピアニッシモ（チョコレートムース 〜モンブラン仕立て〜）

前菜の「ラプソディ」から始まり、

メインの肉料理「フォルテシモ（強く）」

または魚料理「アンダンテ（歩くような速さで）」、

そしてデザートの「ピアニッシモ（弱く）」へと続く、まるで一つの楽曲のような構成になっています。

デラ・ディーバ・キッズコース

価格：子ども 2,600円（税込）

ウェルカムドリンクハンバーグ 〜デミグラス＆チーズソース〜、チキンライス、スクランブルエッグ、​マカロニグラタン、エビフライ、ポテトオレンジドリンクチョコレートムース 〜モンブラン仕立て〜​

ハンバーグやエビフライなど、お子さまが大好きなメニューが詰まった豪華なプレートです。

旗には江戸川コナンのアイコンがデザインされています。

スペシャルドリンク＆コースターセット

価格：各1,300円（税込）

江戸川コナン：レモン・ホワイトウォーター工藤新一：アップル＆ライムモヒート毛利蘭：ストロベリーソーダ鈴木園子：オレンジ＆マンゴーソーダ

食事と一緒に楽しめるスペシャルドリンクもラインナップ。

注文すると、オリジナルコースター（全8種／ランダム）が1つ付いてきます。

園子や、世良真純、萩原千速などのキャラクターが描かれたコースターはコレクションしたくなるデザインです。

名探偵コナン・テーブルナプキン

価格：2,000円（税込）

光沢感のあるブルーの生地に、コナンのシルエット刺繍が施されたクールなナプキン。

チケット購入時の事前予約でのみ確実に入手可能です（在庫がある場合のみ当日販売あり）。

ミステリー・レストランに参加した記念として、お家に持ち帰ることができます。

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト

価格：2,700円（税込）

専属カメラマンによる撮影サービス。

レストランに登場する新一や蘭たちと一緒に撮影したとっておきの一枚を、特製台紙に入れて持ち帰ることができます。

選べる特典写真も付いています。

工藤新一と蘭が紡ぐ“過去”の物語と、美しい生歌、そして極上のフレンチコース。

五感すべてで「名探偵コナン」の世界に浸れる『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』は、2026年5月31日（日）までの期間限定開催です。

