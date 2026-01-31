日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）がMBSテレビの不定期番組「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。後輩との付き合い方について語った。

番組では、小料理屋の女将に扮した番組MCの有働由美子とトーク。現役時代、後輩たちに対してシーズン目標を個々に設定、達成したらほしいものを何でも買ってあげる「中田賞」を設けていたことが話題に挙がると「みんなに何がいい？何がいい？って聞いたら“ヴィトンのスーツケースがいいです”“グッヂのスーツケースがいいです”と。球場で一人ずつ名前とメモして」と後輩たちとのやり取りを回顧した。

どこまでの層に「中田賞」を与えていたのかと聞かれると「僕より後輩は全員です。1軍で」と答え「（毎年）クリアしてる選手で10人ぐらいいてましたね。だから500〜600万円は使ってたと思いますね」と告白。

この金額に有働は思わず「嫁は文句言わないんですか？」。中田氏が「こういう性格って分かってるんで。奥さんには“その分俺が活躍して稼いでくるから”っていうのは常に言ってましたし」「考えが古いかもしれないけど、人のために使ったお金って返ってくると思ってて。僕がそうしてたら、後輩たちがまたその後輩ができた時に僕がやったようにしてるのを見たり聞いたりしたら、僕もうれしいじゃないですか」と説明すると、「なんか、めっちゃカッコいい」と尊敬のまなざしだった。