【UEFAヨーロッパリーグ】ヘンク 2−1 マルメ（日本時間1月30日／セゲカ・アレーナ）

【映像】顔から飛び込む低空ダイビングヘッド

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、ゴールに迫る魂のダイビングヘッドを試みた。完璧に捉えたあたりだったが、GKの好セーブに阻まれポストに直撃。思わず顔を覆った伊東の姿にファンからも溜息が漏れている。

ヘンクは日本時間1月30日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第8節でスウェーデンのマルメと対戦。伊東は左ウイングとして先発出場した。

開始7分には右サイドからのクロスに飛び込んでゴールに迫るなどアグレッシブな姿勢を見せた日本代表アタッカー。すると同点で迎えた67分にはまたもゴールに迫る。

右サイドのDFザカリア・エル・ワアディが入れたクロスに対して、逆サイドから斜めにゴール前へと入ってきた伊東がダイビングヘッドで合わせる。完璧にミートしたあたりだったが、GKメルケル・エルボリの足に当たってポストに直撃。最後はDFヨハン・カールソンに大きく蹴り出された。決定機を決めきれなかった伊東は、ピッチに膝をついたまま蹴り出されるボールを見つめて、最後は顔を覆った。

このプレーにSNSのファンたちからは「えっ？入ってないの？」「純也さんのヘディングシュート惜しくもキーパーに止められた」「惜しかったなー」「キーパーがよく止めたわ」「顔大丈夫かな？」といった声が上がっている。

伊東は73分にMFイラ・ソルとの交代でベンチへ。チームは82分に途中出場のMFコンスタンティノス・カレサスが決勝点を挙げて勝利。しかし8位ローマとの得失点差によりノックアウトステージプレーオフに回ることになった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）